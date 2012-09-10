Шевченко вызвал Кличко на дебаты

12:47, 10 сентября 2012
Политика
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Второй номер избирательного списка Партии Натальи Королевской предлагает политические дебаты.

Виталий Кличко и Андрей Шевченко во время благотворительного аукциона в Киеве. 29 марта

Футболист Андрей Шевченко (2-й номер в списке от партии Королевской) предлагает боксеру, лидеру партии «Удар» Виталию Кличко провести политические дебаты между командами партий "Украина - Вперед!" И "Удар" о будущем страны.

Об этом Шевченко заявил в эфире программы "Большой футбол", сообщает пресс-служба партии "Украина - Вперед!".

Андрей Шевченко поздравил Виталия Кличко с победой в последнем бое, пожелав ему успехов в спорте и политике, и предложил встретиться на дебатах. «Поздравляю Виталия. Он молодец, удачи ему в спорте и политике. Так уж сложилось, что мы в разных партиях, поэтому предлагаю, чтобы в ближайшее время наши команды встретились на политических дебатах и обсудили вопросы будущего Украины», – сказал он.

Отвечая на вопрос ведущих о причинах присоединения к Партии Наталии Королевской «Украина – Вперед!» и начале политической карьеры, Андрей Шевченко отметил, что как спортсмен, он сделал все возможное для Украины. Теперь же хочет продолжить этот путь уже как политик.

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