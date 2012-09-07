Аваков уверен, что суд Италии не примет решение об экстрадиции

Об этом А.Аваков сказал в интервью газете «Дело», отвечая на вопрос, будет ли он считать незаконным и несправедливым решение итальянского суда об экстрадиции в Украине.

«Суд Италии не примет такого решения. На сегодняшний день в суде обе стороны - и защита, и прокуратура Италии - не поддерживают обвинение и не поддерживают экстрадицию. Решение суда будет, как я полагаю, не более чем формальная процедура», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне. Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова из-под стражи.

Украина предоставила документы в итальянский суд и прокуратуру, чтобы они приняли решение по поводу экстрадиции А.Авакова.