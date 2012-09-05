Княжицкий: Отключение ТВi происходит по указанию Нацсовета
Руководитель телеканала ТВi Николай Княжицкий заявляет, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Княжицкий заявил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.
Н.Княжицкий сообщил, что на сегодняшний день около 70 провайдеров кабельного телевидения в разных регионах Украины отключили ТВi от своих сетей.
«Есть информация, что это делается при прямом указании членов Нацсовета, а также председателя Нацсовета Владимира Манжосова», - заявил руководитель телеканала.
По его убеждению, таким образом власть пытается уничтожить ТВi. Он объяснил, что рейтинги ТВi на данный момент упали в три раза, и это грозит невыполнением обязательств телеканала перед рекламодателями.
В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и інформацій Юрий Стець отметил, что история с ТВi является повторением ситуации с «5-м каналом» в 2004 году.
По его словам, власть хочет уничтожить телеканал, который предоставляет свой эфир представителям оппозиции, подает альтернативные точки зрения на события.
Также Ю.Стець обвинил членов Нацсовета по телерадиовещанию в игнорировании приглашений принять участие в заседаниях парламентского комитета. Он напомнил членам совета, что они обязаны приходить на заседания и предоставлять информацию по тем или иным запросам.
Ю.Стець инициировал изучение возможных механизмов влияний на членов Нацсовета с целью заставить их посещать заседания комитета и предоставлять необходимую информацию.
Как сообщал УНИАН, 20 июля пресс-служба ТBi заявила, что оператор кабельного телевидения «Триолан» без каких-либо предупреждений прекратил трансляцию телеканала.
Таким образом, ТBi не могут смотреть жители 11 городов Украины: Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Киева, Луганска, Одессы, Полтавы, Симферополя, Сум, Харькова и Чугуева.
В Донецке с 13 августа оператор местного кабельного телевидения также прекратил трансляцию канала ТВi.
4 сентября председатель Нацсовета по телерадиовещанию В.Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программной услуги, которые должны транслировать телеканал ТВi в своих сетях. Он также опроверг заявления, что канал отключают по указанию Нацсовета.
Сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции в УНИАН президент ТМ «Триолан» Роман Сальников сообщил, отключение телеканала ТВi в кабельной сети, которая работает под маркой «Триолан», состоялось по техническим причинам, и могло быть спровоцировано самим телеканалом.