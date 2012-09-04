Гостаможслужба рассказала, почему закрыты магазины duty-free

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства

«Органами прокуратуры Украины установлен ряд нарушений в функционировании магазинов беспошлинной торговли», - отмечает Гостаможслужба. В частности, речь идет об отсутствии согласованных с Фондом госимущества договоров аренды и случаях, когда срок аренды истек, а предприятие продолжало свою деятельность.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении причин и условий, способствовавших этому.

По требованию прокуратуры Таможенная служба назначила комплексную проверку действующих магазинов беспошлинной торговли, о результатах которой должны быть проинформированы органы прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта.

В аэропорту сообщили, что причиной закрытия магазинов и кафе (ресторанов) стало проведение конкурсов и оформление договоров аренды Фондом госимущества, а также отзыв Государственной таможенной службой разрешений на осуществление торговой деятельности в режимных зонах аэропорта.

«В «Борисполе» обеспокоены ситуацией, которая возникла в магазинах беспошлинной торговли и учреждениях общественного питания. Пассажиры остались без питания», - сказал представитель аэропорта. Он не уточнил, сколько магазинов и кафе было закрыто в аэропорту, а также их общее количество.

В настоящее время аэропорт «Борисполь» обслуживает около 31 тыс. пассажиров в день.

Также большинство магазинов duty-free закрыли в аэропортах Донецка, Харькова, Одессы и Киева.