Сегодня начинается последняя сессия Верховной Рады VI созыва

09:44, 04 сентября 2012
Политика
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В повестку дня сессии предлагается включить почти 900 вопросов.

Для части нардепов эта сессия будет последней

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что парламент не будет рассматривать законопроекты, которые будут нагнетать политическую ситуацию, в частности проекты Трудового и Жилищного кодексов. «Скорее всего не будут рассматриваться на этой сессии законопроекты, связанные с нагнетанием ситуации в государстве, прежде всего, политической, и на которые наложен отпечаток, что они не отвечают чаяниям людей, хотя по многим законопроектам это спорный вопрос и следующий парламент вынужден будет к ним вернуться - это Кодексы трудовой и жилой», - заявил Ефремов журналистам.

А.Ефремов подчеркнул, что на этой сессии будут рассматриваться законопроекты, которые обеспечат инвестиционную деятельность, облегчат климат для предпринимателей, а также будут рассматриваться законопроекты по реформированию судебных и правоохранительных органов. А.Ефремов обещает, что скучать в парламенте не придется и на работу ВР будет влиять то, что в стране идет избирательная кампания.

Спикер ВР Владимир Литвин надеется, что во время открытия сессии не будет никаких «длинных речей». «Я думаю, что мы должны согласиться с тем, что длинных вступительных докладов не нужно произносить. Я думаю, мы уже высосали словами любые выступления, любые оценки и предложения и они будут рассматриваться как предвыборные движения », - сказал В.Литвин.

Он отметил, что парламент должен ограничиться тем, чтобы проинформировать общество о своих планах на последнюю сессию.

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