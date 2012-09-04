Сегодня начинается последняя сессия Верховной Рады VI созыва

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что парламент не будет рассматривать законопроекты, которые будут нагнетать политическую ситуацию, в частности проекты Трудового и Жилищного кодексов. «Скорее всего не будут рассматриваться на этой сессии законопроекты, связанные с нагнетанием ситуации в государстве, прежде всего, политической, и на которые наложен отпечаток, что они не отвечают чаяниям людей, хотя по многим законопроектам это спорный вопрос и следующий парламент вынужден будет к ним вернуться - это Кодексы трудовой и жилой», - заявил Ефремов журналистам.

А.Ефремов подчеркнул, что на этой сессии будут рассматриваться законопроекты, которые обеспечат инвестиционную деятельность, облегчат климат для предпринимателей, а также будут рассматриваться законопроекты по реформированию судебных и правоохранительных органов. А.Ефремов обещает, что скучать в парламенте не придется и на работу ВР будет влиять то, что в стране идет избирательная кампания.

Спикер ВР Владимир Литвин надеется, что во время открытия сессии не будет никаких «длинных речей». «Я думаю, что мы должны согласиться с тем, что длинных вступительных докладов не нужно произносить. Я думаю, мы уже высосали словами любые выступления, любые оценки и предложения и они будут рассматриваться как предвыборные движения », - сказал В.Литвин.

Он отметил, что парламент должен ограничиться тем, чтобы проинформировать общество о своих планах на последнюю сессию.