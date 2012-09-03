Литвин: В декабре поблагодарим друг друга… и кто куда

В Верховной Раде Украины завтра начнется 11-я сессия парламента шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета напомнил председатель ВР Владимир Литвин.

В то же время он заметил, что во время открытия сессии не будет никаких «длинных речей».

«Я думаю, что мы должны согласиться с тем, что длинных вступительных докладов не нужно произносить. Я думаю, мы уже высосали словами любые выступления, любые оценки и предложения, и они будут рассматриваться как предвыборные движения», – сказал В.Литвин.

Он заметил, что парламент должен ограничиться тем, что проинформировать общество о своих планах на последнюю сессию.

В.Литвин заметил, что уже сегодня предлагается включить в повестку дня сессии почти 900 вопросов.

Председатель ВР также заметил, что в декабре текущего года состоится закрытие сессии.

«В декабре поблагодарим друг друга… и кто куда» - сказал В.Литвин.