Литвин прогнозирует, что после выборов будет меньше оппозиции

00:22, 01 сентября 2012
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин прогнозирует, что после выборов в парламенте будет меньше оппозиционных депутатов, чем в Верховной Раде нынешнего созыва.

Владимир Литвин и народные депутаты от оппозиции во время заседания парламента

Такое мнение он выразил во время общения с пользователями Facebook.

По убеждению В.Литвина, в новоизбранном парламенте появится только одна новая политическая сила – «УДАР Виталия Кличко».

«Нарастят свое присутствие «регионы», в том числе за счет мажоритарщиков. Оппозиция уменьшит свое присутствие», - прогнозирует В.Литвин.

В то же время он отметил: «Впрочем, это не значит, что ситуация в Верховной Раде будет комфортной».

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