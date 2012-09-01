Литвин прогнозирует, что после выборов будет меньше оппозиции
00:22, 01 сентября 2012Политика
1947
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин прогнозирует, что после выборов в парламенте будет меньше оппозиционных депутатов, чем в Верховной Раде нынешнего созыва.
Владимир Литвин и народные депутаты от оппозиции во время заседания парламента
Такое мнение он выразил во время общения с пользователями Facebook.
По убеждению В.Литвина, в новоизбранном парламенте появится только одна новая политическая сила – «УДАР Виталия Кличко».
«Нарастят свое присутствие «регионы», в том числе за счет мажоритарщиков. Оппозиция уменьшит свое присутствие», - прогнозирует В.Литвин.
В то же время он отметил: «Впрочем, это не значит, что ситуация в Верховной Раде будет комфортной».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter