Азаров в детстве дрался, потому и вырос таким крепким и здоровым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с членами родительского комитета специализированной школы №16 в Киеве.

«Наши дети в последние годы ведут необычный образ жизни. Мы в детстве бегали по улицам, участвовали в боях, драках. Это, конечно, не очень хорошо, но я рос крепким, не болел», - сказал Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что большое внимание в школах должно уделяться физическому воспитанию детей.

По теме: Азаров вспомнил, как в Тбилиси ему вырезали аппендицит

Также премьер считает, что в школах должны быть возобновлены централизованные медицинские осмотры детей.

Кроме того, Н.Азаров согласился с мнением родителей о необходимости повышения качества питания детей в школах.