Азаров вспомнил, как в Тбилиси ему вырезали аппендицит

У премьер-министра Украины Николая Азарова до сих пор остались незабываемые впечатления от туристических походов по Азербайджану, Армении и Грузии. Своими воспоминаниями от чрезвычайно интересной поездки он поделился на своей странице в Фейсбуке, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«В юности я очень часто ходил в туристические походы и не только по окрестностям этого города, где жил, но, например, мы с группой друзей осуществили такой туристический поход по Азербайджану, Армении и Грузии. Мне было тогда лет 13 или 14. Надо заметить, что это было очень интересное путешествие », - рассказал Азаров. Ночевали туристы в основном в палатках, но иногда на ночлег их пускали в школы.

Н.Азаров вспомнил, как во время путешествия Грузией он попал в больницу: «В Тбилиси у меня случился приступ аппендицита, и я попал в больницу». Премьер-министра поразило очень теплое и благодушно отношение к себе медперсонала в грузинской больницы: «Я навсегда запомнил, и буду помнить, то прекрасное отношение к себе со стороны врачей, медсестер, санитарок в этой грузинской больницы: они не только очень хорошо ухаживали за мной, но и провели затем на поезд, которым я вернулся на Родину. Поэтому я с огромным уважением отношусь к грузинскому народу, его истории, культуре ».