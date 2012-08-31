В Киевсовете подготовлен проект решения об украинском языке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете, депутаты которого готовили проект документа «О позиции Киевского городского совета относительно государственной языковой политики».

Как заверила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова, подготовленный проект решения даст гарантию, что в Киеве украинский язык как государственный останется единственным.

По ее словам, проектом решения предусмотрено считать Закон «О принципах государственной языковой политики» не подлежащим выполнению на территории Киева. Единственным языком официальной деятельности в городе, языком делопроизводства является государственный украинский язык. Должностным и служебным лицам, предприятиям, организациям и учреждениям, гражданам при реализации государственной языковой политики в Киеве необходимо применять статью 10 Конституции Украины, которой статус государственного языка предоставлен украинскому языку.

“Ко мне подходят многие киевляне и говорят, что они болеют и поддерживают борьбу за украинский язык, выступая против языкового закона, хотя в быту пользуются русским. Ведь киевляне, как никто, знают, что притеснений русского языка в Киеве не было, нет и не будет, и никто силой не вынуждает использовать украинский в быту и при общении с чиновниками”, - подчеркнула лидер фракции.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа в СМИ была распространена информация со ссылкой на председателя фракции Партии регионов в Киевсовете Алексея Омельяненко, что до 15 сентября в Киевсовет на рассмотрение будет внесен проект документа о реализации в столице положений языкового закона. А.Омельяненко выразил уверенность, что депутатский корпус поддержит этот проект, поскольку в столице большинство населения является русскоязычным.