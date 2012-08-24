Мэр Киева не голосовал бы за введение регионального языка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя информации СМИ о том, что в Киевсовете готовится проект решения по реализации языкового закона в Киеве.

На вопрос, что он лично думает по поводу утверждения русского языка в качестве регионального в столице Украины, А.Попов сказал: «Это будут голосовать депутаты. Если бы я был депутатом – я бы воздержался от такого решения. Столица Украины – это столица Украины. И, по моему мнению, это, конечно дискуссионный вопрос, но мое личное мнение, что мы могли бы с этим немножко… скажем так: подумать над этим».

Во фракции Партии регионов в Киевсовете ничего не знают о подготовке проекта решения о реализации языкового закона

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Напомним, 22 августа в СМИ была распространена информация со ссылкой на председателя фракции Партии регионов в Киевсовете Алексея Омельяненко, что до 15 сентября в Киевсовет на рассмотрение будет внесен проект документа о реализации в столице положений языкового закона. А.Омельяненко выразил уверенность, что депутатский корпус поддержит этот проект, поскольку в столице большинство населения - русскоязычные.