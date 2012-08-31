Среди кандидатов в ВР больше всего уроженцев Донецка и России

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, презентуя результаты исследования «Анализ партийных списков и кандидатов по мажоритарным округам на парламентских выборах 2012 года».

«Не будут они (мажоритарщики) отдавать так просто свою карточку для голосования. Не для того они идут в парламент, чтобы просто кто-то за них голосовал, не так они будут относиться к своей работе» - сказал А.Голобуцкий.

По его словам, формирование избирательных списков остается сугубо «технологическим проектом». «Все разговоры об открытых списках, о праймериз и все остальное, что рассказывалось на протяжении года, оно все оказалось фикцией» - заметил эксперт.

А.Голобуцкий сообщил, что, по результатам исследования, будущий парламент более чем на 80% будет состоять из мужчин, при этом по возрастным группам самыми старшими будут кандидаты от КПУ и Партии регионов, а самыми молодыми – от «УДАРа» и Объединенной оппозиции «Батькивщина».

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Все ведущие политические силы, по данным исследования, от 30-50% на уровне партийных списков представлены киевлянами, сообщил А.Голобуцкий. При этом «Батькивщина» и Партия регионов – более чем на 50%. На втором и третьем местах - представительство выходцев из Донецкой и Днепропетровской областей.

По месту рождения мажоритарщиков на первом месте находится Донецкая область, на втором – Россия, на третьем – Днепропетровская область.

Согласно результатам исследования, шансы Объединенной оппозиции и Партии регионов на победу по пропорциональной составляющей выборов приблизительно одинаковы, поэтому основная борьба будет разворачиваться на уровне мажоритарных округов.

В мажоритарных округах партиям-лидерам серьезную конкуренцию могут составить самовыдвиженцы и кандидаты от третьих партий. Они вместе могут рассчитывать не менее чем на треть депутатских мандатов, отмечается в исследовании. При этом часть из них формально или неформально будет поддерживаться Партией регионов или оппозиционными силами.

Среди партий, которые, по прогнозам, преодолеют 5-процентный избирательный барьер, больше всего действующие депутаты представлены в Партии регионов, «Батькивщине» и КПУ. При этом, в проходной части списка ПР представлены более 70% действующих народных депутатов, а в «Батькивщине» - более 50%.

По убеждению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, все партийные списки не тянут даже на «четверку». Самими лучшими, с точки зрения состава и презентации своего списка, политолог назвал КПУ и ВО «Свобода».

В то же время, В.Бала выразил убеждение, что ВО «Свобода» преодолеет 5-процентный барьер.