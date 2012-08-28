Социологи замерили поддержку политических сил по регионам Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина и директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, презентуя результаты проведенного в августе исследования “Выборы-2012: рейтинги партий и мотивация выбора”.

Так, согласно полученным данным, партию “Батькивщина” больше всего поддерживают в Западном (43%) и Центральном (30%) регионах, гораздо меньше – на Юге (12%) и Востоке (13%). Партия регионов, напротив, имеет наибольшую поддержку на Юге (46%) и Востоке (45%), а в Центре (18%) и на Западе (9%) эту партию поддерживают меньше.

По словам И.Бекешкиной, уже четко обозначилось смещение электората “УДАРа” Кличко на Запад (16%) и в Центр (17%), напротив, на Юге и на Востоке эта партия имеет гораздо меньше сторонников (по 5%).

КПУ сейчас преодолевает избирательный барьер во всех регионах, кроме Западного (2%): в Центральном регионе она набирает 7,5%, на Юге – 14%, на Востоке – 11%.

ВО “Свобода”, наоборот, преодолевает избирательный барьер только на Западе (12,5%).

У партии Наталии Королевской “Украина – Вперед!” несколько лучше дела в Центре (5,3%) и Юге (5,5%) хуже – на Западе (2,9%) и Востоке (2,1%). Все проценты подсчитаны в отношении к тем, кто выразил готовность взять участие в голосовании.

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Также исследование показало, что наиболее уверены в своем выборе избиратели “старых” политических сил: 67% избирателей КПУ считают, что их выбор уже окончателен и не изменится, Партии регионов (60%), ВО “Батькивщина” (59%), ВО “Свобода” (49%). Меньше уверенности в своем выборе выражают избиратели “УДАРа” Кличко (38%) и Партии Н.Королевской (37%).

Эксперты отметили, что “неожиданностей” от выборов можно ожидать из-за возрастных особенностей электората.

Так, существенную разницу возрастных групп имеют электорат КПУ, которая преодолевает избирательный барьер благодаря поддержке лишь возрастной группы свыше 55 лет (16%), и партия “УДАР”, которая имеет значительно более высокую поддержку среди молодого электората: 22% среди избирателей младше 30 лет, 12% - в возрастной группе 30-54 года и 5% в группе избирателей, которым больше 54 лет.

Партия “Батькивщина” имеет наибольшую поддержку возрастной группы старше 55 лет (28% и несколько меньше – среди самого молодого электората (19%).

Как отметила И.Бекешкина, молодой электорат очень ненадежен, потому что “молодой избиратель иногда и живет не по месту регистрации, и что-то еще им может мешать принять участие в выборах”.

Среди самого молодого электората больше всего не определившихся с выбором (16%), а меньше всего таких среди самых старших – 12%. Все проценты рассчитаны в отношении к тем, кто выразил готовность взять участие в голосовании.

Опрос проводился Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке Фонда "Возрождения" с 10 по 15 августа во всех областях Украины. Было опрошено 2009 избирателей, погрешность выборки составляет 2,3%.