Оранжевые не собираются покупать регионалов и коммунистов

“Народная самооборона” принципиально выступает за создание демократической коалиции между Блоком “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ с возможным присоединением Блока Литвина. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидер блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, сегодня состоялось учредительное собрание депутатов «Народной самообороны», на котором была высказана неизменная позиция относительно создания в новоизбранной ВР шестого созыва демократической коалиции в составе БЮТ и НУ-НС.

«Только такая коалиция будет отвечать волеизъявлению наших избирателей», - сказал он, добавив при этом, что «она должна базироваться на программных принципах наших блоков, преданности национальным интересам, демократическим ценностям и европейской перспективе Украины».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, группа «Народная самооборона» уполномочила его на ведение переговоров в составе переговорной группы от блока НУ-НС во главе с Вячеславом КИРИЛЕНКО и быстрейшее подписание коалиционного соглашения сил, которые составят основу демократического большинства в новом парламенте.

Кроме того, НС предлагает Блоку Владимира ЛИТВИНА присоединиться к коалиции демократических сил, которая позволит обеспечить «устойчивое функционирование парламентского большинства и поддержку деятельности новосозданного правительства».

В контексте указанного, отвечая на один из вопросов, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что демократические силы берут на себя обязательство для создания еще более широкого формата коалиции не перекупать депутатов ни от КПУ, ни от Партии регионов.