Депутат из-за пиджака сломал челюсть коллеге-однопартийцу

Сегодня, 30 августа, в Кременчуге (Полтавская обл.) во время сессии Автозаводского райсовета депутат из фракции «Батьківщина» Игорь Митюк сломал челюсть своему коллеге и однопартийцу, начальнику управления благоустройства и экологии горисполкома Сергею Гарифову.

Об этом сообщил журналистам на заседании депутатской комиссии райсовета по этике ее председатель Виктор Крук.

«Я лично не видел инцидента, однако депутаты, которые были ближе к точке конфликта, рассказали о случившемся. По их словам, Митюк повесил свой пиджак на кресло Гарифова, а тот сделал ему замечание. В ответ Митюк ударил Гарифова. Коллеги-депутаты мгновенно остановили Митюка и вывели из зала. Через некоторое время они вернулись в зал заседаний, а депутат Митюк на сессию не пошел», - сказал В.Крук.

После сессии С.Гарифов обратился в больницу, где ему поставили диагноз - перелом челюсти и предварительно - сотрясение головного мозга.

Врачи сообщили об инциденте в милицию, которая начала проверку. В милиции сообщили, что возбудить дело против депутата, при наличии доказательств, может прокурор области.

Сегодня к нему обратились члены комиссии по депутатской этике Автозаводского райсовета.

В.Крук также отметил, что члены комиссии ранее уже рассматривали жалобы на депутата Митюка.

«Он грубо относился к работникам орготдела, нецензурно выражался», - рассказал В.Крук.

Действия своего коллеги осудили также его однопартийцы.

«После сессии мы исключили его из состава фракции «Батьківщина”. Теперь он будет внефракционным депутатом”, - сказал депутат райсовета Руслан Проценко.

Сам И.Митюк комментировать журналистам данную ситуацию отказался.