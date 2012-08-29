Высший спецсуд зачитывает решение по жалобе на газовый приговор Тимошенко
10:27, 29 августа 2012Политика
2772
Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам начал оглашение решения по результатам рассмотрения кассационной жалобы на приговор экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко по газовому делу.
Решается судьба кассации Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, в зале заседаний присутствуют защитники Ю.Тимошенко, представители государственного обвинения, народные депутаты от оппозиции, представители дипломатических миссий.
Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализницы" в Харькове.
Защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter