Сегодня КС обнародует заключение по неприкосновенности Президента и нардепов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, законопроектом (регистрационный номер № 3251) предлагается исключить из действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80‚ согласно которой „народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность“, а часть 3 этой статьи изложить в новой редакции, в соответствии с которой „народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него“.

В части 3 статьи 105 предложено исключить слова „если только Президент Украины не был устранен с поста в порядке импичмента“.

Законопроект в предварительной редакции уже был предметом рассмотрения Конституционного Суда. В заключении от 1 апреля 2010 года № 1-в КС признал часть его положений отвечающими Конституции Украины, а часть не отвечающими Основному Закону.

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Верховная Рада доработала законопроект, учтя все замечания КС, и повторно обратилась с ходатайством относительно предоставления соответствующего заключения.

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