КС запретил ВР прикасаться к неприкосновенности президента и судей

Конституционный Суд Украины не разрешил Верховной Раде вносить изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности Президента и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном сегодня решении Конституционного Суда относительно принятого ВР 20 июня законопроекта о внесении изменений в Основной Закон, который предусматривал отмену неприкосновенности депутатов, Президента и судей. Этот законопроект был внесен оппозицией.

КС согласился, что парламент может вносить изменения в Конституцию в части исключения норм из нее относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

В то же время суд не согласился с исключением норм относительно неприкосновенности Президента Украины.

В решении суда отмечается, что по этому поводу решение суд уже принимал 1 апреля 2010 года.

Также суд не согласился с тем, чтобы Верховная Рада изымала из Конституции норму относительно неприкосновенности судей. В решении отмечено, что неприкосновенность судей «не является их личной привилегией». «Отмена такой гарантии правосудия как неприкосновенность судей косвенно может привести к ограничению права на судебную защиту, гарантированного статьей 55 Конституции Украины», - говорится в решении КС.