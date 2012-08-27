Россия обещает максимально использовать украинский языковой закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая в помещении представительства Россотрудничества в Украине перед учителями и директорами украинских школ.

По словам М.Зурабова, Россия не может не обратить внимания на те новые культурно-образовательные перспективы, которые возникают в связи с принятием в Украине закона об основах государственной языковой политики.

Обращаясь к учителям, посол России заявил, что российским властям важно узнать, какого рода помощь могла бы быть оказана на региональном уровне и не только, чтобы потенциал этого закона можно было бы раскрыть максимально.

«Хочу со всей ответственностью сказать вам о том, что в России осознают состояние образования на Украине, понимают те вызовы, с которыми в ближайшее время в отдельных регионах Украины в образовательном процессе придется столкнуться с учетом упомянутых обстоятельств, и это не будет пассивная позиция. Это, безусловно, будут самые активные заинтересованные отношения к оказанию помощи в решении тех проблем, которые могут в дальнейшем возникнуть по мере реализации этого закона», - заявил М.Зурабов.

По его словам, речь идет не только об оказании помощи в переподготовке специалистов, снабжении необходимыми материалами, которые используются в образовательном процессе.

Посол добавил, что есть определенный опыт, который оправдал уже себя в России, - это использование принципиально новых технических средств в процессе обучения, организация интерактивного процесса с использованием самых современных информационных технологий.

Позже в комментарии журналистам М.Зурабов пояснил, что из текста языкового закона следует, что региональные власти будут принимать решения об объявлении языка, на котором в этом регионе общается определенное количество граждан, в качестве регионального, и вполне возможно, что этот язык граждане будут выбирать в качестве языка обучения отдельных школьных предметов. Посол отметил, что в связи с этим в школах может возникнуть необходимость в определенной помощи в переподготовке учителей, предоставлении методических пособий, учебной литературы.

Он также не исключил оказания Россией необходимой технической помощи украинским школам. Кроме того, по мнению М.Зурабова, в Украине может возникнуть потребность в доступе к российским информационным образовательным ресурсам.

При этом посол отметил, что предоставление такой помощи возможно только в рамках взаимосогласованных планов, и добавил, что эта тема будет обсуждаться на политическом уровне.

«Здесь мы будем строго следовать и букве, и духу украинского законодательства, и подобные действия будут предлагаться украинской стороне только в том случае, если подобная помощь будет запрошена», - подчеркнул М.Зурабов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

8 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон и 10 августа он вступил в силу.