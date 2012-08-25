ЦИК перекроил расходы на выборы в ВР

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в смету расходов на подготовку и проведение выборов в Верховную Раду 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, ЦИК уменьшил с 108 млн 386 тыс. 900 грн до 107 млн 12 тыс. 400 грн расходы на оплату услуг СМИ для обеспечения ведения предвыборной агитации, а также с 78 млн 546 тыс. 400 грн до 71 млн 797 тыс. 600 грн - на изготовление избирательной документации.

В то же время ЦИК увеличил расходы на изготовление архивных боксов, приобретение одноразовых пломб для пломбирования избирательных урн, защитных пакетов, избирательных урн (с 31 млн 955 тыс. 800 грн до 33 млн 297 тыс. 800 грн), на изготовление печатей для окружных и заграничных избирательных комиссий (с 45 тыс. 500 грн до 78 тыс. грн), на оплату услуг связи (с 4 млн 694 тыс. грн до 11 млн 442 тыс. 800 грн).

Заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная подчеркнула, что общая сумма расходов на подготовку и проведение выборов осталась неизменной.

«Состоялось перераспределение средств между отдельными статьями», - сказала она.

Кроме того, ЦИК также утвердил распределение средств государственного бюджета среди окружных избирательных комиссий, а также средние нормы расходов избирательных комиссий.

Объем финансирования ОИК будет зависеть от количества образованных в области избирательных участков.