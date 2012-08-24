ЦИК определила членов ОИК: УДАР и Свобода не получили ни одного места

Как передает корреспондент УНИАН, такое партийное представительство в 225 окружных избирательных комиссиях было определено в результате жеребьевки.

В частности, в каждой из 225 ОИК будут представлены непарламентские политические партии: «Молодежь к власти», «Украина - Русь единая», «Народно-трудовой союз», «Братство».

«Единый центр» будет участвовать в формировании 43 ОИК (именно столько кандидатур было предложено партией), партия Наталии Королевской «Украина - Вперед!» - в 223 ОИК, партия «Сам за себя» - в одной комиссии, Союз анархистов Украины - в 220, ВО «Единая семья» - 212, Либеральная партия Украины - 219, партия «Зеленая планета» - 225, «Гражданская солидарность» - 5.

В формировании 221 ОИК примут участие представители партии «Русское единство», в 223 -«Русский блок», в 219 - Христианско-демократическая партия Украины, в 178 - Украинская народная партия, у 32 - Народная экологическая партия, в 4 - Партия солидарности женщин Украины и 1-й ОИК - Народный рух Украины.

В состав 225 окружных избирательных комиссий не будет включено ни одного представителя от партии "УДАР Виталия Кличко" и ВО "Свобода".

В жеребьевке не участвовали депутатские фракции, поскольку согласно законодательству их представители обязательно включаются в состав окружных избирательных комиссий.

Перед началом жеребьевки представитель партии «Наша Украина» в ЦИК Николай Онищук обратился с просьбой отозвать представление фракции НУ-НС по кандидатурам в ОИК.

«Достоверно известно, что заседание фракции по вопросу внесения кандидатур в ОИК не проводилось, поэтому представление фракций должно быть отклонено, что должно быть учтено при определении количества членов ОИК для жеребьевки», - сказал Н.Онищук.

В свою очередь, представитель ЦИК от партии «Батькивщина» Руслан Князевич, который является одновременно заместителем председателя фракции НУ-НС отметил, в соответствии с соглашением о создании блока для участия в выборах, решение относительно представления кандидатур от фракции может быть принято на заседании политсовета блока.

«Такое заседание состоялось 10 августа», - отметил он.

Таким образом, предложение Н.Онищука при проведении жеребьевки не было учтено.

Председатель ЦИК Владимир Шаповал сообщил, что партии и фракции предложили в общем количестве 13536 кандидатур для состав ОИК, из которых 112 было отклонено в соответствии с требованиями законодательства.

«Таким образом у нас есть 13 тыс. 424 кандидатуры на 2 тыс. 926 вакантных мест в составах ОИК», - резюмировал В.Шаповал.

Согласно закону, численное количество ОИК составляет от 12 до 18 человек. При этом в состав ОИК обязательно включаются кандидатуры от парламентских партий при наличии от них соответствующих представлений, а по результатам жеребьевки в состав ОИК включаются представители непарламентских политических партий, участвующих в выборах.