Янукович наказал чиновникам «и не мечтать» о повышении тарифов на ЖКУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на совещании с административно-хозяйственным активом Харьковской области В.Янукович назвал принципиально важным, чтобы вопросы политической конъюнктуры, «политические сезоны» ни в коем случае не сказались отрицательно на качестве жизни граждан.

«Я сразу вас предупреждаю и хочу попросить, чтобы вы не мечтали о том, что закончатся выборы, и вы будете после выборов повышать цены (на услуги в жилищно-коммунальной сфере). Это недопустимо», - сказал он, обращаясь к представителям местной власти.