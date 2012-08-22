Монумент Независимости в Харькове президент Украины открыл на русском языке

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии открытия также приняли участие представители правительства и местной власти, народные депутаты и представители общественности города.

Монумент установлен на Площади Конституции в исторической части Харькова.

Как отметил В.Янукович в своем выступлении, произнесенном на русском языке, «этот монумент символизирует исконную мечту наших предков о свободе, многовековую борьбу за независимость. В то же время, стремление и волю современных украинцев к новым победам и свершениям».

По словам В.Януковича, Харькову принадлежит особая роль в развитии Украинского государства.

«В процессе развития государства Харьков занимает особое место, город владеет уникальным производством и научным потенциалом», - сказал он.

Президент поблагодарил творцов памятника и руководителей города и пожелал, чтобы этот монумент «вдохновлял на новые свершения во имя Украины и города Харькова».

В.Янукович поздравил всех с Днем Независимости Украины.

«Наша независимость - это достояние каждого гражданина, независимо от национальности», - отметил он в своем выступлении.

Как сообщал УНИАН раньше, в 2001 году, к 10-летию независимости Украины, в Харькове уже был установлен монумент Независимости, который также находился в центре города на площади Розы Люксембург. Позже он был признан не имеющим художественной ценности и был демонтирован в начале 2012 года.

Нынешний монумент Независимости изготовлен по эскизу скульпторов Александра Родного и Анны Ивановой. Проект победил в международном конкурсе, объявленном 27 апреля 2011 года Харьковским городским советом. Высота памятника, в виде крылатой женщины на шаре (условно – богини Ники), - почти 16,5 метра.

Фигура изготовлена из бронзы. Стоимость строительных работ и благоустройства составляла 2 млн грн, профинансированных из местного бюджета и представителями бизнес-кругов.