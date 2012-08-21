Как передает корреспонденту УНИАН, защитник потерпевшей адвокат Виктор Василюк сообщил журналистам, что в настоящее время участники процесса просматривают видеозапись допроса обвиняемого Артема Погосяна.

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По словам В.Василюка, просмотр будет продолжаться не менее двух судебных заседаний, и только после этого представители защиты матери О.Макар – Татьяны Суровицкой сформируют свое мнение и прокомментируют видеозаписи.

Просмотр видеозаписей, общий объем которых достигает 8 часов, продолжится в четверг, 23 августа.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Слушание по делу О.Макар началось 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева. Заседания проходят частично в закрытом режиме из-за рассмотрения интимных подробностей дела.

Уголовное дело рассматривается в oтнoшeнии Eвгeния Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Е.Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют также ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (Hacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнной фopме).