Прокуратура просит Высший спецсуд оставить приговор Тимошенко без изменений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила прокурор по делу Оксана Дрогобицкая.

«Прошу оставить без удовлетворения предыдущее судебное решение», - сказала она.

Во время выступления, которое длилось почти два часа, прокурор отметила, что Ю.Тимошенко на время подписания газовых контрактов была служебным лицом, то есть субъектом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий служебным лицом).

Прокурор отметила, что Ю.Тимошенко единолично утвердила и предоставила председателю «Нафтогаз Украины» Олегу Дубине письменные директивы на заключение соглашений с ОАО «Газпром», хотя не имела на это права.

«Тимошенко умышленно совершила действия, которые прямо выходят за пределы предоставленных ей прав и полномочий», - сказала О.Дрогобицкая.

Она отметила, что действия Ю.Тимошенко привели к тяжелым последствиям и убыткам НАК «Нафтогаз».

Кроме того, в подтверждение своей позиции, О.Дрогобицкая заметила, что Ю.Тимошенко и ее защитники постоянно препятствовали расследованию дела и намеренно затягивали судебное рассмотрение дела. «Фактически, все судебные заседания были превращены в политические дебаты, и постоянно навязывалось мнение, что это политическое преследование. А речь идет исключительно об уголовном преследовании преступника, который нанес убытки», - сказала О.Дрогобицкая.

Также прокурор подчеркнула, что Ю.Тимошенко постоянно оскорбляла прокуроров и судей, называя их «фашистами, извергами и ряженными в мантиях».

О.Дрогобицкая попросила Высший спецсуд не удовлетворять кассационную жалобу защитника Ю.Тимошенко Александра Плахотнюка на приговор по газовому делу.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, потом его переносили на 26 июня, 12 июля и 16 августа. Ю.Тимошенко неоднократно обращалась к суду с просьбой проводить заседание в ее отсутствие.

Защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера.