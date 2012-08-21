Прокурор сорвала аплодисменты, назвав Тимошенко президентом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции «Батькивщина», прокурор продолжает зачитывать обвинительное слово.

В своем выступлении О.Дрогобицкая отметила, что Ю.Тимошенко игнорировала правила Уголовно-процессуального кодекса в Печерском суде и подписала крайне невыгодные газовые контракты для Украины.

В свою очередь, защитник Сергей Власенко отметил, что прокурор зачитала данные о ценах на российский газ за 2010 год. «Это 2010 год, он не имеет никакого отношения к материалам дела, поскольку цифры, которые фигурируют в деле, – это 2009, а не 2010 год», - сказал С.Власенко

Председательствующий судья Станислав Мищенко сделал замечание защитнику Ю.Тимошенко.

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Тем временем, О.Дрогобицкая почти полчаса рассказывает о том, что Ю.Тимошенко систематически нарушала порядок, проявляла неуважение к судьям и совершала действия, которыми препятствовала установлению истины.

В частности, О.Дрогобицкая вспомнила о распечатках из Твиттера, в которых Ю.Тимошенко отмечала, что «прокурор больше похож на палача», «Киреев и другие ряженые» и другие высказывания экс-премьера, которые государственное обвинение считает оскорбительными.

«В ходе судебных заседаний Юлия Тимошенко также неоднократно отмечала, что это дело фальсифицируется по заказу президента Тимошенко», - оговорившись, сказала прокурор О.Дрогобицкая, чем вызвала смех и аплодисменты в зале заседаний.