Оппозиция нашла важного свидетеля против Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель лидера партии «Батькивщина», руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции Александр Турчинов.

По его словам, в течение месяца активисты собирали подписи под этим иском от всех украинцев, и уже собрано 309 тысяч 711 подписей.

«Это свидетельство того, что люди не боятся ставить свою подпись», - сказал он.

А.Турчинов отметил, что власть пыталась препятствовать этому процессу и даже через суды запрещала сбор подписей, в частности, в Харькове, Черкассах и ряде других городов.

Председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк отметил, что оппозиция считает незаконным подписание В.Януковичем пенсионной реформы, Налогового кодекса, языкового закона, назначение главы правительства и всего состава Кабмина.

«Янукович давил на судей Конституционного Суда, и у нас есть прямые свидетельства одного судьи Конституционного Суда, что на него давили в тот момент, когда Конституционный Суд принимал решение о возвращении к старой Конституции. Сейчас этот человек не является членом Конституционного Суда», - сказал он.

А.Яценюк отметил, что этот иск является «четким перечнем преступлений против государства, которые совершил действующий Президент Янукович».

«Оппозиция обращается в Высший административный суд с требованием признать такие действия Януковича противоправными», - сказал он.

В то же время А.Яценюк отметил, что оппозиция прекрасно понимает, что на судей этого суда будет осуществляться давление.

«Наш поход против Януковича ограничивается не только украинскими судами, и в том случае, если украинский суд будет медлить с рассмотрением этого вопроса, мы обратимся в Европейский суд по правам человека», - сказал он.

По словам А.Яценюка, главным истцом является он, однако к этому добавляются подписи всех граждан. «Иск готов. Первым, кто присоединился к этому иску, была Юлия Тимошенко», - сказал он.