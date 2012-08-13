Крановщик потерял сознание в кабине на строительстве (фото)

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в оперативно диспетчерскую службу Территориального управления МЧС Украины в Полтавской области поступила информация, что на строительстве многоквартирного жилого дома в кабине крана КБ-403а потерял сознание крановщик и нуждается в медицинской помощи.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, добрались до пострадавшего и с помощью специального снаряжения спустили мужчину вниз, где передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен в терапевтическое отделение первой городской больницы с предварительным диагнозом - вегето-сосудистая дистония. Состояние - средней тяжести.