Оппозиция все же надеется провести лидеров на выборы: пожалуется в ВАСУ

Объединенная оппозиция «Батькивщина» обжалует в Высшем административном суде сегодняшнее решение Киевского апелляционного административного суда, которым было отказано в удовлетворении жалобы на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания суда один из лидеров Объединенной оппозиции Александр Турчинов.

«Мы обжалуем это решение, понимая, что в Украине нет правосудия, нет судов. Но мы верим, что дойдем до Европейского суда, и наши побратимы Юлия Владимировна Тимошенко и Юрий Луценко будут не только на свободе, не только свободными, они снова будут работать вместе с нами и будут избраны в Верховную Раду Украины», - сказал А.Турчинов.

В свою очередь народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Власенко уточнил журналистам, что у «Батькивщины» есть два дня на обжалование, и они это сделают в понедельник, 13 августа.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.

Сегодня, 11 августа, Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции к ЦИК на отказ зарегистрировать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты.

Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не позволяет регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.