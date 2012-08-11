На выборы пойдут 126 самовыдвиженцев

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 13 членов ЦИК из 13 присутствующих на заседании.

Среди зарегистрированных - народный депутат Станислав Аржевитин (70-й округ, Закарпатская обл.), народный депутат Руслан Зозуля (90-й округ, Киевская обл.), народный депутат Михаил Полянчич (167-й округ, Тернопольская обл.), народный депутат Сергей Терещук (199-й округ, Черкасская обл.) владелец «Фуршета» Игорь Баленко (211-й округ, г. Киев).

Кроме того, ЦИК зарегистрировал кандидатом в депутаты Степана Хмару (223-й округ, г. Киев), народного депутата Александра Бобылева (30-й округ, Днепропетровская обл.).