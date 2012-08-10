Председатель ГНС в г. Киеве Ирина Носачева проведет встречу с предпринимателями города Киева

14 августа 2012 Председатель ГНС в г. Киеве Ирина Носачева проведет встречу с представителями предпринимательских кругов Киева на тему:

«От фискального органа к сервисной службе. Улучшение инвестиционного климата и уровня инвестиционной активности в столице».

Мероприятие состоится в 10:30 в помещении Оболонской районной в г. Киеве государственной администрации (конференц-зал) по адресу г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 16.

По поводу аккредитации представителей СМИ обращаться до 19.00 часов 13 августа 2012 года по тел. 461-77-30, (067) 236-41-16.