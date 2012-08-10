Симоненко: те, кто говорит о защите украинского языка, все сделали для его уничтожения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Харькове лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, комментируя подписание 8 августа Президентом Украины Виктором Януковичем Закона «О принципах государственной языковой политики».

«Я хотел бы обратить ваше внимание на то, а кто за эти 20 лет, находясь при власти, уничтожает украинский язык?», - сказал П.Симоненко.

«Нынешняя власть олигархов», по его мнению, «закрывает сельские школы», и это не способствует развитию украинского языка. В театрах отсутствуют спектакли украинских драматургов, кризис в украинской киноиндустрии, исчезают издательства, выпускавшие «книги и литературу на украинском языке», отметил лидер коммунистов.

По его мнению, Союз писателей Украины бездействует в этом вопросе и превратился в «политические какие-то группировки, в которых не решается проблема развития украинского языка и поддержки талантливой украинской молодежи».

Именно коммунисты «пекутся о развитии украинского языка» и пытаются противиться процессу закрытия школ в сельской местности, заявляет лидер КПУ.

«Я еще раз хочу акцентировать: именно мы, коммунисты, занимались тем, что научили, я это говорю без преувеличения, и история это подтверждает, - не знали украинского языка и не были грамотными - все сделали для того, чтобы человек и грамотным был, и научился читать. И я еще раз подчеркиваю, что именно те, кто говорит о защите украинского языка, все сделали для его уничтожения», - заявил П.Симоненко.

«Вот вам реалии. Поэтому, - заключил он, - когда мы говорим о судьбе украинского народа, мы за то, чтобы он действительно жил в мире и согласии как многонациональный народ, и для того чтобы решить эти проблемы, когда мы говорим о статусе русского языка, надо провести референдум и поставить точку».