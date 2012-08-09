Завтра Наша Украина подаст документы в ЦИК

Завтра, 10 августа, в 14:00 политическое объединение «Наша Украина» подаст в Центральную избирательную комиссию необходимые документы для регистрации списка кандидатов на выборах в Верховную Раду Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», документы будут подавать представитель «Нашей Украины» в ЦИК Николай Онищук и другие представители первой десятки избирательного списка.

После завершения процедуры передачи документов планируется короткое общение с прессой.