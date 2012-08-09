Завтра Наша Украина подаст документы в ЦИК
21:58, 09 августа 2012Политика
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Завтра «Наша Украина» подаст в ЦИК документы о регистрации своих кандидатов в депутаты.
Наша Украина понесет документи
Завтра, 10 августа, в 14:00 политическое объединение «Наша Украина» подаст в Центральную избирательную комиссию необходимые документы для регистрации списка кандидатов на выборах в Верховную Раду Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», документы будут подавать представитель «Нашей Украины» в ЦИК Николай Онищук и другие представители первой десятки избирательного списка.
После завершения процедуры передачи документов планируется короткое общение с прессой.
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