Нацсовет говорит, что не собирается закрывать одесский телеканал

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Нацсовета по телерадиовещанию.

В Нацсовете подчеркнули, что высказывание руководства ТРК «Новая Одесса»: «Решение по вашему каналу уже принято. О том, что «Новой Одессе» остановят вещание, будет объявлено на ближайшем заседании Нацсовета 15 августа», не соответствуют действительности.

В заявлении Нацсовета по телерадиовещанию также указывается, что «упреки о давлении на компанию со стороны Национального совета» безосновательны.

Как отмечается в документе, «украинское законодательство не определяет Национальный совет, осуществляющий регулирование электронных средств массовой информации, субъектом избирательного процесса. Его роль во время избирательной гонки четко ограничена нормами, которых регуляторный орган последовательно придерживается».

В избирательном законодательстве Украины существует положение, констатируется в заявлении, которое «обязывает телерадиоорганизации государственной и коммунальной формы собственности предоставлять эфирное время в промежутке между 19 и 22 часами для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 2 ст. 72 закона Украины «О выборах народных депутатов Украины").

В связи с началом избирательного процесса Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины сообщил Национальному совету, что в разных регионах Украины существуют трудности с выполнением этой нормы, поскольку не все государственные компании вещают в эфире в указанное время, или же им недостает определенного лицензией времени для размещения политической рекламы.

Поэтому Госкомтелерадио обратился в Национальный совет с просьбой рассмотреть возможность изменения сеток вещания некоторых компаний на время проведения предвыборной агитации. Однако изменение сетки вещания любой телерадиоорганизации возможно только после внесения изменений в ее лицензию, что происходит по заявлению. Без такого заявления Национальный совет не имеет права вносить такие изменения.

«Коллизия с размещением политической рекламы в эфире телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание на одном канале, повторяется в Украине от выборов до выборов. Если компании договариваются между собой об изменениях сетки вещания на время избирательной кампании, Национальный совет принимает соответствующее решение. В противном случае регуляторный орган никаких решений не принимает», - говорится в заявлении Нацсовета по телерадиовещанию.

Как сообщал УНИАН, 8 августа руководство оппозиционного телеканала «Новая Одесса» заявило, что администрацию ТРК власти предупредили о приостановке вещания с 15 августа текущего года.

«16 июля в телекомпанию "Новая Одесса" поступило письмо из Одесской областной ГТРК с предложением предоставить лучшее эфирное время с 19.00 до 22.00 для трансляции предвыборных материалов, подготовленных за счет государственного бюджета», - указывали руководители ТРК в открытом письме.

Письмо было оформлено как просьба, констатировали они, «однако на совещании руководителей региональных телекомпаний 2 августа представитель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию публично объявил представителю телеканала "Новая Одесса", что вечернее время у канала все равно заберут, причем без всяких дополнительных условий и компенсаций».

Как отмечали авторы открытого письма, «коллектив ТРК "Новая Одесса" считает неприемлемой попытку превратить независимое средство массовой информации в один из агитационных департаментов Партии регионов. Мы открыто заявляем о том, что ни при каких обстоятельствах не откажемся от своей позиции и по-прежнему будем честно и объективно освещать происходящее в городе, регионе и стране».