МИД «не считает целесообразным» комментировать обвинения России

Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«МИД Украины не считает целесообразным комментировать заявления чиновника среднего звена структуры, который, как мы понимаем, не имеет никаких полномочий на произнесение заявлений внешнеполитического характера», - сказал А.Дикусаров.

В пресс-службе Министерства обороны Украины УНИАН отметили, что Вооруженные силы Украины не имеют и никогда не имели никакого отношения к этому конфликту.

Что касается якобы участия украинских наемников в конфликте, то в МО считают, что такие заявления не имеют доказательной базы.

Как сообщалось в СМИ, официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что следствие по грузино-осетинскому конфликту в августе 2008 г. выяснило, что «грузинские военные инсценировали преступления российских солдат в ходе операции по принуждения Грузии к миру». Также, по его словам, были получены показания свидетелей о том, что до вступления российских войск в город Гори и другие пограничные пункты, власти Грузии с целью пропаганды переодевала украинских наемников в форму российской армии, после чего смонтировала видео, касающееся случаев мародерства и насилия с российской стороны.