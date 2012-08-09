В Харькове празднуют языковой закон: говорят, что «чувствуют себя свободней»

Как передает корреспондент УНИАН, на площади перед Харьковским академическим театром оперы и балета имени Николая Лысенко собралось около 2 тыс. человек. Люди держат государственные флаги, флаги с символикой Партии регионов, а также транспаранты с надписями: «Хотим говорить на родном языке!», «Молодежь - за закон о языках», «Поддержим родной язык. Поддержим закон о языках!»

По словам организаторов, участники митинга «выражают благодарность Президенту Украины за подписанный вчера Закон Украины «О принципах государственной языковой политики».

«Я терпеть не могу, когда заставляют говорит на каком-то языке, но теперь весь Харьков станет чувствовать себя свободней», - сказал в комментарии корреспонденту УНИАН участник митинга, бывший школьный учитель Борис.

В настоящее время на лестнице театра в поддержку языкового закона проходит концерт самодеятельных фольклорных коллективов Харькова.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине.

Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

Президент Украины В.Янукович подписал этот закон 8 августа.