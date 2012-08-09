В Харькове празднуют языковой закон: говорят, что «чувствуют себя свободней»

18:16, 09 августа 2012
Политика
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В Харькове проходит праздничная акция по случаю подписания Президентом Украины Виктором Януковичем Закона «О принципах государственной языковой политики».

Акция проходит под флагами ПР

Как передает корреспондент УНИАН, на площади перед Харьковским академическим театром оперы и балета имени Николая Лысенко собралось около 2 тыс. человек. Люди держат государственные флаги, флаги с символикой Партии регионов, а также транспаранты с надписями: «Хотим говорить на родном языке!», «Молодежь - за закон о языках», «Поддержим родной язык. Поддержим закон о языках!»

По словам организаторов, участники митинга «выражают благодарность Президенту Украины за подписанный вчера Закон Украины «О принципах государственной языковой политики».

«Я терпеть не могу, когда заставляют говорит на каком-то языке, но теперь весь Харьков станет чувствовать себя свободней», - сказал в комментарии корреспонденту УНИАН участник митинга, бывший школьный учитель Борис.

В настоящее время на лестнице театра в поддержку языкового закона проходит концерт самодеятельных фольклорных коллективов Харькова.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине.

Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

Президент Украины В.Янукович подписал этот закон 8 августа.

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