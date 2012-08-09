Янукович предлагает разрешить Лутковской брать в тюрьмы экспертов

Как сообщил на брифинге для прессы советник главы государства - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей Портнов, об этом говорится во внесенном главой государства на рассмотрение парламента законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» относительно национального превентивного механизма».

В частности, проект предлагает предоставить право Уполномоченному по правам человека привлекать общественные организации для проверок мест содержания граждан с целью недопущения истязаний и других жестоких, нечеловеческих видов обращения.

«В Украине внедряется национальный превентивный механизм, который обусловлен международными обязательствами Украины в соответствии с факультативным протоколом к конвенции против истязаний», - цитирует слова А.Портнова пресс-служба Президента.

Он отметил, что этот механизм будет создаваться на базе института Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По его словам, национальный превентивный механизм будет определяться как система регулярных посещений независимым органом государственной власти мест содержания лиц с целью недопущения истязаний и других жестоких, нечеловеческих форм обращения.

«При этом места содержания не ограничиваются только местами отбывания наказания или предварительного заключения, а касаются всех мест, которые лицо не может покинуть по собственному желанию», - отметил советник Президента. По его словам, в сферу действия национального превентивного механизма входят все места, где по решению суда или административного органа принудительно содержится лицо.

К таким местам, по словам А.Портнова сегодня отнесены изоляторы временного содержания, комнаты для содержания задержанных и доставленных органов внутренних дел, пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, комнаты для пребывания временно задержанных военнослужащих, следственные изоляторы, криминально-исполнительные учреждения, приемники-распределители для детей, общеобразовательные школы и профессиональные училища общей реабилитации, центры медико-социальной реабилитации детей, специальные воспитательные учреждения, воинские части, гауптвахты, дисциплинарные батальоны, специальные приемники для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, городские, районные, линейные отделы органов внутренних дел, специальные автомобили, в том числе и специализированные автомобили с конвоем, помещения, комнаты для содержания подсудимых, осужденных в судах, заведения принудительного лечения, психиатрические заведения, пункты временного размещения беженцев, помещения для транзитных пассажиров в пунктах пропуска через государственную границу, дома ребенка, детские дома-интернаты, приюты для детей, общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и лишенных родительской опеки, центры социальной реабилитации детей-инвалидов, центры социально-психологической реабилитации детей, психоневрологические интернаты, дома-интернаты для граждан преклонных лет и инвалидов.

Советник Президента отметил, что законопроектом предлагается предоставить Уполномоченному по правам человека право на заключение договоров с экспертами, специалистами, представителями общественных организаций по привлечению их к реализации функций национального превентивного механизма.

«Принятие этого законопроекта, на взгляд главы государства, будет способствовать повышению гарантий прав и свобод человека, создаст дополнительный механизм государственного и общественного контроля и предотвращения истязаний и других жестоких, нечеловеческих видов обращения», - отметил А.Портнов.