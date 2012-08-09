Муж Тимошенко прокомментировал заявление «талантливого исполнителя «Мурки»

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.Тимошенко.

“Действия власти и Генеральной прокуратуры Украины не поддаются уже никакому разумному объяснению. Власть и ее опричники в лице Кузьмина, Хорошковского, Левочкина под дирижированием Януковича прибегают к новым фальшивкам и истерии”, - убежден А.Тимошенко.

По его словам, власти ничего другого не осталось, как сказать, что они возбудили еще одно дело за причинение телесных повреждений работнику колонии.

“Наверное, наш кристально честный прокурор, борец за абсолютную справедливость и талантливый исполнитель «Мурки» имел в виду факт звериного вывоза и насильственной транспортировки Юлии Тимошенко из харьковской колонии в клинику якобы для проведения медицинского осмотра”, - допустил муж экс-премьера.

А.Тимошенко подчеркнул, что человеку в здравом уме непонятно, как маленькая хрупкая женщина способна нанести побои здоровому мужчине, а их там было трое, которые заворачивали ее в простыню, держали и выворачивали руки, чтобы отвезти на обследование.

А.Тимошенко обратился к правительствам стран мира с просьбой остановить бессмыслицу, которая происходит в Украине, и защитить Ю.Тимошенко.

“Вы уже год наблюдаете над тем, что творится в Украине, и считаете, что Янукович одумается. .. Он понимает только силу и давление, а также санкции и аресты счетов”, - убежден муж экс-премьера.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью газете «Сегодня» сообщил, что в отношении Ю.Тимошенко было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений сотруднику следственного изолятора во время выполнения им служебных обязанностей.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники "Шарите".