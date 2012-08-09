На Тимошенко завели дело за «избиение» тюремщика

Кроме уголовных дел по автомобилям «скорой», использование киотских денег на экс-премьера Юлию Тимошенко завели еще одно дело. Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин.

«Кроме них, есть дело по факту причинения Юлией Тимошенко телесных повреждений сотруднику следственного изолятора, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Есть и другие дела. Они тоже расследуются. И могу вас заверить, что ни одно дело у нас не останется. Каждое будет закончено в установленный законом срок и направлено в суд. », - сказал Кузьмин.