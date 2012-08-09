Азаров - России: что же вы, братья наши, так с нас дерете?

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе посещения шосткинского завода «Импульс».

«Конечно, хотим с Россией договориться, что же вы, братья наши, так с нас дерете. Ну вот жмем на эту страну и никак не поддается. Ну, я думаю, договоримся все-таки», - сказал Н.Азаров в ходе общения с работниками завода «Импульс».

В связи с этим премьер-министр отметил, что Украина все больше переходит на использование угля, а также тот факт, что с 2004 года цена на российский газ увеличилась в 10 раз, а с 2009 г. - в два раза.

Как сообщал УНИАН, по словам посла РФ в Украине Михаила Зурабова, тема газовых переговоров между Украиной и Россией до выборов в Верховную Раду будет неактуальной, и Россия не будет выдвигать никаких предложений по этому вопросу.

Украина третий год безрезультатно ведет переговоры об изменении контракта на поставку газа с целью снижения цены закупки минимум до 250 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: покупки-продажи на период с 2009 до 2019 г.; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 до 2019 г.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Во втором квартале 2012 года цена на российский газ для Украины составляла 425 долл. США за 1 тыс. куб. м, а в третьем составит 426 долл. США за 1 тыс. кубометров.