Муж Тимошенко не исключает создания правительства «в изгнании»

Об этом он заявил в интервью газете «Контракты».

«Я не удивлюсь, если украинская эмиграция на Западе, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Украине, обратится к Богдану Данилишину с просьбой возглавить правительство в изгнании. Поверьте, для этого есть все основания», - заявил А.Тимошенко.

Он отметил, что сейчас, живя в Праге, достаточно часто общается с Б.Данилишиным.

«С Богданом Данилишиным я общаюсь почти каждый день. Здесь, в Праге, он фактически возрождает цивилизованную украинскую эмиграцию за рубежом, пражскую научную школу, которая была известна во всем мире. Знаю, что он также часто встречается со многими известными мировыми политиками, религиозными и общественными деятелями», - отметил А.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 г. А.Тимошенко получил политическое убежище в Чехии.

Б.Данилишин, после получения в январе 2011 г. политического убежища в Чехии возглавил общественную организацию, объединяющая украинцев всего мира «Украинская европейская перспектива».