Оппозиция не смирится с решением ЦИК по Тимошенко и Луценко - и подаст в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

Он отметил, что быть избранным и быть зарегистрированным - это разные термины. По словам А.Яценюка, Европейский суд по правам человека своим решением признал, что Ю.Луценко является осужденным по политическим мотивам. По словам А.Яценюка, если такое же решение ЕСПЧ примет по жалобе Юлии Тимошенко, то они оба могут быть зарегистрированными кандидатами в народные депутаты.

«Это значит, что они могут не только принимать участие, но и быть избранными. Сегодня мы подаем этот иск и хотим обязать ЦИК восстановить Тимошенко и Луценко в избирательном списке», - сказал А.Яценюк.

В свою очередь, первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов отметил, что оппозиция обратится в Евросуд по правам человека, если украинские суды не восстановят Ю.Тимошенко и Ю.Луценко в избирательном списке.

«Безусловно, мы будем это делать», - сказал А.Турчинов, объяснив, что отказ ЦИК в регистрации нарушает право Ю.Тимошенко и Ю.Луценко избираться в законодательный орган власти.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, с учетом документов, представленных в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа - Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.