Неизвестные исказили надписи на биллбордах оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, в большинстве случаев, биллборды были повреждены в центре города. В частности, предложение “Ми об’єдналися заради Батьківщини” неизвестные так изувечили, что изменился смысл: “Ми об’єдналися для зради Батьківщини”.

В областной партийной организации ВО “Батькивщина” корреспонденту УНИАН сообщили, что ответственность за испорченные биллборды лежит на политических оппонентах.

“Без молчаливого согласия тех органов, которые отвечают за правопорядок, не обошлось. Убежден, что эта ситуация с нашими биллбордами повлияет именно на рейтинг Партии регионов”, - заявил председатель облорганизации ВО “Батькивщина”, нардеп Василий Кравчук.

Пресс-служба Управления МВД в области пока официально не комментирует данную информацию.