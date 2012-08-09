В списке Королевской - экс-глава Центризбиркома

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам члена политсовета партии «Украина – Вперед!» Алексея Логвиненко, всего в избирательный список включено 150 кандидатов.

Кроме того, поданы списки 109 кандидатов в депутаты от партии по мажоритарным округам.

В частности, от этой политической силы по мажоритарному округу № 163 Тернопольской области баллотируется экс-председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давидович, по округу № 91 Киевской области младший брат седьмого номера в партийном списке Евгения Суслова - Александр Суслов.