В списке Королевской - экс-глава Центризбиркома
00:34, 09 августа 2012Политика
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Партия «Украина – Вперед!» сегодня подала на регистрацию в Центральную избирательную комиссию партийный избирательный список, а также список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.
Председатель ЦИК Ярослав Давыдович сообщает результаты парламентских выборов, фото из архива УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
По словам члена политсовета партии «Украина – Вперед!» Алексея Логвиненко, всего в избирательный список включено 150 кандидатов.
Кроме того, поданы списки 109 кандидатов в депутаты от партии по мажоритарным округам.
В частности, от этой политической силы по мажоритарному округу № 163 Тернопольской области баллотируется экс-председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав Давидович, по округу № 91 Киевской области младший брат седьмого номера в партийном списке Евгения Суслова - Александр Суслов.
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