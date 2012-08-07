Янукович собирает группу для внесения поправок в языковой закон

Президент Украины Виктор Янукович инициирует образование рабочей группы при Кабинете министров, которая усовершенствует законодательное обеспечение применения языков в стране, а также обеспечит всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства заявил во время встречи с представителями научной и творческой интеллигенции, состоявшейся в Крыму.

Глава государства пригласил в состав этой рабочей группы всех участников встречи. «Считаю, что нам надо создать такую рабочую группу для того, чтобы вместе с Кабинетом министров разработать программу развития украинского языка», - сказал он.

По словам Президента, эта Рабочая группа также сможет инициировать изменения в законодательство о государственной языковой политике с целью обеспечения свободного развития, использования и защиты всех родных языков граждан нашего государства, исполнение обязательств, взятых по международным договорам Украины по этим вопросам, дальнейшего внедрения европейских стандартов в этой сфере.

Глава государства также добавил, что некоторые изменения уже наработаны. «Я много работал над этим законом, и сегодня наработаны изменения. Я предлагаю практический механизм внесения этих изменений в закон », - отметил В.Янукович.

«Я буду работать с этой группой и Кабинет министров будет работать так, чтобы мы в сентябре имели возможность принять изменения к этому закону», - сказал Президент, добавив: «Это прекрасно, что у нас есть возможность объединить усилия».

Глава государства также предложил включить в состав Рабочей группы авторов закона «Об основах государственной языковой политики» Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова и вместе с группой сформировать Наблюдательный совет дабы достойно законодательно обеспечить применение языков в Украине, всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни .

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Крыму глава государства провел встречу с представителями научной и творческой интеллигенции. Во встрече приняли участие Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Общественного гуманитарного совета Леонид Губерский, писатель, председатель Общества связей с украинцами за пределами Украины "Украина - Мир», член Общественной гуманитарного совета Иван Драч, профессор кафедры архитектурного проектирования Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, член Общественного гуманитарного совета Лариса Скорик, генеральный директор - художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Веревки Анатолий Авдиевский, писательница Мария Влад, директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко, поэт-песенник, народный артист Украины Андрей Демиденко, директор Института литературы им. Т.Г.Шевченко НАН Украины Николай Жулинский, директор Национального научно-исследовательского института украиноведения и всемирной истории Петр Кононенко, председатель Всеукраинского общества "Просвита" имени Тараса Шевченко Павел Мовчан, ректор Львовской национальной музыкальной академии им. Лысенко Игорь Пилатюк, искусствовед, председатель Ассоциации реставраторов Львовщины Лариса Разинкова, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус.