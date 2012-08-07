Янукович думает, что снять напряжение может программа развития украинского языка

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства сказал во время встречи с представителями научной и творческой интеллигенции, которая состоялась в Крыму.

Он выразил убеждение, что государственная программа развития украинского языка должна способствовать улучшению реализации государственной языковой политики.

«Пришло время, когда мы должны принять программу развития украинского языка - она снимет много вопросов, которые сегодня существуют в обществе», - отметил глава государства.

Он выразил убеждение, что Программа должна охватывать широкий спектр вопросов относительно реализации языковой политики в Украине, и систематически обновляться. «Мы должны посмотреть, что в ближайшие годы можем сделать и предложить стране», - сказал В.Янукович.

По убеждению Президента, новая Программа развития украинского языка должна быть гармонизирована с новым законодательством об основах государственной языковой политики. Это, по словам В.Януковича, даст возможность обеспечить ее должное финансирование и качественную реализацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Крыму глава государства провел встречу с представителями научной и творческой интеллигенции. Во встрече приняли участие: Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Общественного гуманитарного совета Леонид Губерский, писатель, председатель Общества связей с украинцами за пределами Украины «Украина – Мир», член Общественного гуманитарного совета Иван Драч, профессор кафедры архитектурного проектирования Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, член Общественного гуманитарного совета Лариса Скорик, генеральный директор – художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г.Веревки Анатолий Авдиевский, писательница Мария Влад, директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко, поэт-песенник, народный артист Украины Андрей Демиденко, директор Института литературы им. Т.Г.Шевченко НАН Украины Николай Жулинский, директор Национального научно-исследовательского института украиноведения и всемирной истории Петр Кононенко, председатель Всеукраинского общества "Просвита" имени Тараса Шевченко Павел Мовчан, ректор Львовской национальной музыкальной академии им. Н.В.Лысенко Игорь Пилатюк, искусствовед, председатель ассоциации реставраторов Львовщины Лариса Разинкова, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус.