Свобода заявляет, что найдены убийцы их однопартийца в Конотопе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отмечается в сообщении, «свободовцы» провели самостоятельное расследование убийства В.Удода, который «разоблачил наркокартель в Конотопском районе Сумской области». «Благодаря широкой огласке и скрупулезной работе «свободовцев» были найдены убийцы Василия Удода. Теперь они задержаны», - подчеркнули в партии.

В частности, говорится в сообщении, 6 августа председатель Конотопской городской организации ВО «Свобода» Артем Семенихин «провел опрос крестьян, и нашел очевидцев расправы над В.Удодом». Между тем, милиция не проводила никакого расследования. «Двое правоохранителей приезжали в село, но вместо того, чтобы опросить местных жителей, они бездельничали возле магазинчика», - отметили в партии.

«Свидетели, которых нашел А.Семенихин, отметили, что к убийству причастны трое крестьян, которые работают на наркотических плантациях. А.Семенихин подал заявление в прокуратуру и МВД о преступлении с указанием лиц, причастных к убийству», - подчеркнули в «Свободе».

По данным пресс-службы, в результате огласки дела тело В.Удода по требованию прокурора города отправили в Сумы на повторную судебно-медицинскую экспертизу.

«Также милиция открыла протокол осмотра, показала фото, на которых видно, что тело было изувечено, забросано ветками и тряпьем. Тело лежит в неестественной позе, рука завернута под спину», - говорится в сообщении.

Теперь, по информации «Свободы», «трое подозреваемых задержаны, а в селе, где было совершено убийство, работают 11 оперативников».

Как сообщал УНИАН, 6 августа ВО «Свобода» заявила об убийстве в Конотопе Сумской области члена этой политсилы В.Удода.

В течение длительного времени погибший вел активную общественно-политическую деятельность.

По данным партии, 6 августа он планировал подать официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требованием расследовать факты наличия плантаций мака и конопли на территории Конотопского района и о каналах сбыта наркотических веществ за границу.

Вместе с тем, начальник сектора по связям с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова заявила, что информация об убийстве В.Удода не соответствует действительности.

По ее словам, 5 августа на берегу пруда в селе Большой Самбор Конотопского района местные рыбаки обнаружили тело мужчины.

«Обнаруженный труп мужчины был без видимых признаков насильственных действий относительно человека. В результате вскрытия судмедэксперты установили, что смерть наступила в связи с обострением панкреатита. К тому же, по заключениям специалистов, параллельно было установлено, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», - сообщила Э.Биганова.

При этом она отметила, что заявлять об убийстве в данном случае никак нельзя.