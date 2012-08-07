Главврач больницы Тимошенко подтвердил возможность проведения видеоконференций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медицинском заведении сказал главный врач ЦКБ «Укрзализныци» Михаил Афанасьев.

Он отметил, что такой ответ руководство больницы дало на соответствующий запрос Киевского районного суда Харькова, который слушает дело ЕЭСУ в отношении Ю.Тимошенко.

«Было письмо от Киевского районного суда о возможности проведения. Мы отвечаем, что да, то есть положительно», - сказал М.Афанасьев.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение уголовного дела против Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ на 14 августа.

Судья, в частности, постановил выяснить возможность проведения этого судебного процесса в режиме видеоконференции.

В свою очередь защитники Ю.Тимошенко Сергей Власенко и Александр Плахотнюк отметили, что действующее законодательство не предусматривает проведения видеоконференции во время судебного процесса по уголовному делу.

«Действующим законодательством Украины не предусмотрена видеоконференция во время судебного разбирательства в уголовном процессе», - сказал С.Власенко. Он выразил требование защиты экс-премьера приостановить производство по делу до выздоровления подсудимой.