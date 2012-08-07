В больнице Тимошенко оборудовали комнату для видеоконференций

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам представили данное оборудованное помещение главный врач больницы Михаил Афанасьев, заместитель начальника управления ГПтС в Харьковской области Андрей Лапинский и член общественного совета при управлении ГПтС в Харьковской области Григорий Марьяновский.

По словам М.Афанасьева, в комнате, оборудованной при материальной помощи ЮЖД, установлено самое современное телекоммуникационное оборудование. В частности, в комнате установлены медицинская кровать, три стола с микрофонами для коммуникации и компьютера, плазменный телевизор, миксерский пульт звукорежиссера, выносной микрофон, видеокамеры.

Комната для видеоконференций размещена на расстоянии 30-35 м от палаты Ю.Тимошенко.

Главный врач подчеркнул, что медзаведение обслуживает мощный Интернет-провайдер, который поставляет сигнал скоростью 4 мегабита в секунду и «2 мегабита в секунду остается для видеоконференций».

М.Афанасьев отметил, что медзаведение побудила к оборудованию этой комнаты необходимость «плотного» общения с лечащими врачами Ю.Тимошенко из Берлинской клиники «Шарите».

«Нас подтолкнуло к оборудованию этой комнаты ситуация, когда 30 числа приехали сюда немецкие медики, коллеги из клиники «Шарите». Предыдущий их визит был 19 дней до этого, очень короткий. Мы с ними говорили, что давайте как-то будем утлотнять наше общение, налаживать телемедицинские связи, чтобы вы более четко контролировали лечебный процесс и руководили им. В этот период мы обратились за помощью к Южной железной дороге для оборудования этого кабинета техникой, и он был тогда сделан за полтора дня, по-видимому», - сказал М.Афанасьев. Он отметил, что кабинет по назначению пока не использовался.

М.Афанасьев отметил, что комната может использоваться как для проведения в медицинских целях, так и для проведения немедицинских видеоконференций.

«Принципы технически одинаковы в любых ситуациях – и в медицинских, и в немедицинских», - отметил главный врач.