В больнице Тимошенко оборудовали комнату для видеоконференций

18:42, 07 августа 2012
Политика
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В ЦКБ «Укрзализныци», где лечится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, оборудовали комнату для проведения видеоконференций.

Комната видеоконференций за 30 метров от палаты Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам представили данное оборудованное помещение главный врач больницы Михаил Афанасьев, заместитель начальника управления ГПтС в Харьковской области Андрей Лапинский и член общественного совета при управлении ГПтС в Харьковской области Григорий Марьяновский.

По словам М.Афанасьева, в комнате, оборудованной при материальной помощи ЮЖД, установлено самое современное телекоммуникационное оборудование. В частности, в комнате установлены медицинская кровать, три стола с микрофонами для коммуникации и компьютера, плазменный телевизор, миксерский пульт звукорежиссера, выносной микрофон, видеокамеры.

Комната для видеоконференций размещена на расстоянии 30-35 м от палаты Ю.Тимошенко.

Главный врач подчеркнул, что медзаведение обслуживает мощный Интернет-провайдер, который поставляет сигнал скоростью 4 мегабита в секунду и «2 мегабита в секунду остается для видеоконференций».

М.Афанасьев отметил, что медзаведение побудила к оборудованию этой комнаты необходимость «плотного» общения с лечащими врачами Ю.Тимошенко из Берлинской клиники «Шарите».

«Нас подтолкнуло к оборудованию этой комнаты ситуация, когда 30 числа приехали сюда немецкие медики, коллеги из клиники «Шарите». Предыдущий их визит был 19 дней до этого, очень короткий. Мы с ними говорили, что давайте как-то будем утлотнять наше общение, налаживать телемедицинские связи, чтобы вы более четко контролировали лечебный процесс и руководили им. В этот период мы обратились за помощью к Южной железной дороге для оборудования этого кабинета техникой, и он был тогда сделан за полтора дня, по-видимому», - сказал М.Афанасьев. Он отметил, что кабинет по назначению пока не использовался.

М.Афанасьев отметил, что комната может использоваться как для проведения в медицинских целях, так и для проведения немедицинских видеоконференций.

«Принципы технически одинаковы в любых ситуациях – и в медицинских, и в немедицинских», - отметил главный врач.

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