За Партию регионов агитируют в стиле «шансон» (аудио)
15:59, 07 августа 2012Политика
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В интернете появилась песня в стиле "шансон" о достижениях Партии регионов.
В песне говорится, что за время Независимости Украиной руководили неспособные руководители, ею потакали на международной арене, пишет Тиждень.
Автор песни просит Бога, чтобы тот не позволил "в кошмаре том проснуться", и верным путем избежания такой ситуации называет голосование за Партию регионов.
"Многих в президенты выбирали,
Но они что, где, когда не знали,
И Лишь Янукович умело,
Правильно взялся за дело.
Припев:
В Донецке, в Киеве, во Львове, в поселках всех районов
Мы доверяем только ей - Партии регионов.
Кто на порядок наступает, кто строит провокации -
Они и в Этот раз не остановят нас!», - провозглашает текст песни.
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