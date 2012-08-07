За Партию регионов агитируют в стиле «шансон» (аудио)

В песне говорится, что за время Независимости Украиной руководили неспособные руководители, ею потакали на международной арене, пишет Тиждень.

Автор песни просит Бога, чтобы тот не позволил "в кошмаре том проснуться", и верным путем избежания такой ситуации называет голосование за Партию регионов.

"Многих в президенты выбирали,

Но они что, где, когда не знали,

И Лишь Янукович умело,

Правильно взялся за дело.

Припев:

В Донецке, в Киеве, во Львове, в поселках всех районов

Мы доверяем только ей - Партии регионов.

Кто на порядок наступает, кто строит провокации -

Они и в Этот раз не остановят нас!», - провозглашает текст песни.